В Казани за ночь из двора на ул. Фучика эвакуировали сразу 30 автомобилей

В Казани со двора дома на улице Фучика за ночь эвакуировали 30 машин.

Жители дома рассказали, что эвакуаторы работают во дворе на протяжении полугода. Однако жильцы по-прежнему ставят свои автомобили на прежних местах, так как под парковку оборудовано всего 15 «карманов», а в доме – 300 квартир.

На месте, где люди вынуждены ставить машины, находятся пешеходные дорожки. Штраф за стоянку на тротуаре по закону составляет тысячу рублей, а эвакуация автомобиля в данном случае вообще не предусмотрена. Кроме того, здесь не установлен соответствующие знаки, и поэтому, по словам людей, действия инспекторов незаконны, сообщает «Татарстан-24».

Ранее депутаты предложили информировать владельцев о возможной эвакуации их автомобиля по СМС.