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Анатолий Емелин: «Мне очень понравилась китайская команда»

13:50, 23.09.2018
Анатолий Емелин: «Мне очень понравилась китайская команда»
Фото: hclada.ru

Накануне «Лада» обыграла в гостях китайский «КРС-ОЭРДЖИ» в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги. Счет поединка — 6:3.

В составе волжан отличились Константин Майоров, Александр Тимирев (дважды), Алексей Майстрюков (дважды) и Дмитрий Возовик.

Анатолий Емелин, главный тренер «Лады», прокомментировал исход поединка:

— Мы неплохо начали встречу — повели 3:0, после чего немножко расслабились и игра выровнялась. Тем не менее, хорошо, что довели матч до победы. Мне очень понравилась китайская команда — очень быстрые и мобильные ребята, хорошо в игру вошел второй вратарь «КРС-ОЭРДЖИ» Дерек Дан, — сказал наставник.

СпортХоккей
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