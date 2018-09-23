РКК «Энергия» готова продавать билеты на Луну
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» готова предложить туристам полеты на Луну.
При этом, в связи с пересмотром требований к туристическому проекту выросла стоимость как билета к Луне, так и полета на орбиту. Ранее цена билета составляла около $120 млн, сейчас — от $150 млн, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Предполагается, что космический корабль «Союз МС» будет выведен на орбиту с помощью ракеты «Союз-2» с космодрома «Байконур», а запущенная с космодрома «Восточный» ракета «Ангара» запустит разгонный блок ДМ с дополнительным герметичным отсеком. На орбите они будут состыкованы и продолжат полет. На Землю корабль вернется через неделю.
Ранее сообщалось, что японский миллиардер, коллекционер искусства Юсаку Маэдзава станет первым космическим туристом, который облетит Луну на ракете SpaceX.ОбществоТехнологии
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