Власти Пензы заметили деформацию построенных для переселенцев домов

Власти Пензы обеспокоены деформацией конструкций в домах микрорайона «Заря», построенных для переселенцев из аварийного жилья. Мэр города Виктор Кувайцев поручил провести переговоры с подрядчиками и вновь переселить жильцов.

«В первую очередь жителям, в чьих квартирах сейчас существует какая-либо тревога, нужно предложить переселиться в другое жилье», — приводит его слова Penzanews.

Глава администрации города поручил разработать паспорт по каждому проблемному объекту с указанием объемов необходимых работ и их стоимости. Также Кувайцев отметил необходимость провести переговоры с подрядчиками об устранении недочетов и начать претензионно-исковую работу.

По итогам обсуждения сложившейся ситуации было принято решение обратиться в Пензенский государственный университет архитектуры и строительства для организации комплексного обследования зданий с целью определения причин образования дефектов.