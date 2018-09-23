Спасатели нашли выжившего после аварии парома в Танзании

Спасатели достали живого человека с пассажирского парома, перевернувшегося на озере Виктория в Танзании два дня назад.

Бортовой инженер забаррикадировался в двигательном отсеке парома и все время после катастрофы находился там. Спасенного доставили в больницу, сообщила The Guardian.

На момент аварии на борту парома находились не менее трехсот человек. Точное количество пока нельзя подсчитать. Кассовый аппарат утонул вместе с паромом, а записи о проданных билетах не удалось найти.

Президент страны Джон Магуфули приказал арестовать сотрудников, занимавшихся продажей билетов на судно, и объявил четырехдневный траур. Сейчас количество погибших достигло 218 человек, передает «Интерфакс».

Напомним, паром рассчитан всего на 100 пассажиров. По предварительным данным, крушение вызвало перемещение большого числа пассажиров на один борт.