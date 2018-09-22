Число погибших при крушении парома в Танзании превысило 200 человек

Число жертв крушения парома на озере Виктория в Танзании достигло 207 человек. По последним данным, спастись смогли менее 40 человек.



В настоящее время число находившихся в момент крушения на борту парома пассажиров точно не установлено, пишет «Интерфакс». Отмечается, что судно перевозило значительно больше людей, чем было предписано правилами.

Паром рассчитан всего на 100 пассажиров. По предварительным данным, крушение вызвало перемещение большого числа пассажиров на один борт.

Ранее СМИ сообщали, что на пароме находились более 300 человек.