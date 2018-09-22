Эквадор пытался предоставить Ассанжу дипдолжность в России – СМИ

Фото: commons.wikimedia.org / Cancillería del Ecuador

Эквадор в 2017 году предоставил основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу дипломатическую должность в России, но отменил после того, как Великобритания отказалась предоставить ему дипломатический иммунитет.



Эквадор одобрил «специальное назначение в пользу г-на Джулиана Ассанжа о работе в посольстве Эквадора в России», передает Reuters со ссылкой на письмо Министерства иностранных дел Эквадора оппозиционному законодателю Паоле Винтимилле.

Именно Винтимилле в прошлом году попросил предоставить информацию о решении Эквадора о предоставлении гражданства Ассанжа.

Отмечается, что «специальное назначение» означает право президента Эквадора наделять политических союзников дипдолжностью, даже если они не являются профессиональными дипломатами.

Ранее МИД России опроверг информацию о том, что российские дипломаты в 2017 году пытались помочь помочь главному редактору WikiLeaks Джулиану Ассанжу бежать из Лондона. Статью об этом выпустила британская газета The Giardian.