В МИД РФ опровергли информацию, что Россия пыталась помочь Ассанжу бежать из Лондона

Министерство иностранных дел России опровергло информацию о том, что российские дипломаты в 2017 году пытались помочь помочь главному редактору WikiLeaks Джулиану Ассанжу бежать из Лондона.

Статью об этом накануне выпустила британская газета The Giardian. В МИД заявили, что она «содержит целый ряд подобных инсинуаций русофобского характера».

«Отдельно отметим, что попытки придать конспирологический характер встречам эквадорских дипломатов в российском посольстве не выдерживают критики. Посольство России в Лондоне поддерживает широкий круг контактов и проводит многочисленные и регулярные встречи с представителями аккредитованного в Великобритании дипломатического корпуса, что является нормальной дипломатической практикой в любой стране мира», — подчеркнули в ведомстве.



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