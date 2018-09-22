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В МИД РФ опровергли информацию, что Россия пыталась помочь Ассанжу бежать из Лондона

01:28, 22.09.2018
В МИД РФ опровергли информацию, что Россия пыталась помочь Ассанжу бежать из Лондона
Фото: mid.ru

Министерство иностранных дел России опровергло информацию о том, что российские дипломаты в 2017 году пытались помочь помочь главному редактору WikiLeaks Джулиану Ассанжу бежать из Лондона.

Статью об этом накануне выпустила британская газета The Giardian. В МИД заявили, что она «содержит целый ряд подобных инсинуаций русофобского характера».

«Отдельно отметим, что попытки придать конспирологический характер встречам эквадорских дипломатов в российском посольстве не выдерживают критики. Посольство России в Лондоне поддерживает широкий круг контактов и проводит многочисленные и регулярные встречи с представителями аккредитованного в Великобритании дипломатического корпуса, что является нормальной дипломатической практикой в любой стране мира», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее глава Wikileaks предсказал человечеству потерю свободы.

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