В Йошкар-Оле могут появиться крематорий и колумбарий

Йошкар-олинские депутаты предложили администрации города построить крематорий и колумбарий. Причиной стало отсутствие мест на кладбищах столицы Марий Эл.

Депутатская комиссия обсудила работу по содержанию городских кладбищ «Марково», «Паганур» и «Туруново», обслуживанием которых занимается МП «Трест банно-прачечного и ритуального хозяйства».

На заседании заместитель главы администрации Йошкар-Олы Лев Покровский сообщил, что на кладбищах «Туруново» и «Марково» не осталось свободных участков для захоронения, поэтому земля на них не предоставляется, передает пресс-служба Собрания депутатов города.

Стоит отметить, что депутаты предложили строить крематорий на условиях государственно-частного партнерства.