Число жертв теракта в Иране возросло до 29 человек
Число жертв теракта во время военного парада в иранском городе Ахваз возросло до 29 человек. Ранения получили 60 человек.
Погибших может стать больше, потому что некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии, передает al-Alam со ссылкой на губернатора провинции Хузестан Али Хусейна Хусейнзаде.
Ранее сообщалось, что число жертв теракта выросло до 24. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани.Происшествия
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