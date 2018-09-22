Число жертв теракта в Иране возросло до 29 человек

Число жертв теракта во время военного парада в иранском городе Ахваз возросло до 29 человек. Ранения получили 60 человек.



Погибших может стать больше, потому что некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии, передает al-Alam со ссылкой на губернатора провинции Хузестан Али Хусейна Хусейнзаде.

Ранее сообщалось, что число жертв теракта выросло до 24. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани.