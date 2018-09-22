Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Иране

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани в связи с терактом во время военного парада, который проходил городе Ахваз на юго-западе Ирана.

«Возмущены этим кровавым преступлением. Рассчитываем, что все причастные к нему понесут заслуженное наказание. Произошедшее в очередной раз напоминает о необходимости бескомпромиссной борьбы с терроризмом во всех его проявлениях», — говорится в телеграмме Путина.

По данным издания IRNA, число жертв теракта выросло до 24. Ранее сообщалось о 10 погибших и 21 пострадавшем.