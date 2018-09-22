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Происшествия

Финская полиция проводит обыски в связанной с РФ компании — СМИ

22:29, 22.09.2018

Финская Центральная криминальная полиция (KRP) проводит обыски в помещениях связанной с Россией компании.

«Акционерное общество зарегистрировано в Финляндии, но его собственник находится в другой стране ЕС», — передает Helsingin Sanomat со ссылкой на данные полиции.

Компанию подозревают в «отмывании денег на несколько миллионов евро» и в использовании нелегальной рабочей силы. Отмечается, что операция проходит в 10 разных точках, в ней участвует сотня человек, в том числе катера, вертолеты и самолеты финской погранохраны.

Происшествия
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