«Рубин» сыграл вничью с «Арсеналом»

Казанский «Рубин» в гостях сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче РФПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе тульской команды голы реализовали Кадри Мохаммед (13-я минута), Зелимхан Бакаев (76). За казанскую команду забил Игорь Коновалов (77). На 79-й минуте не реализовал пенальти Хорен Байрамян. В добавленное время счет сравнял Филип Уремович.

Следующий матч «Рубин» проведет 26 сентября с «Химками» в рамках Кубка России.

Ранее «Рубин» обыграл в домашнем матче красноярский «Енисей». Казанский клуб также стал первым обладателем премии «Лига FairPlay» в новом сезоне.