«Рубин» стал первым обладателем премии «Лига FairPlay» в новом сезоне

Российская премьер-лига определила лауреата премии «Лига FairPlay» в июле—августе 2018 года. Первым обладателем награды в нынешнем сезоне стал футбольный клуб «Рубин».

Казанцы показали наивысший результат по системе FairPlay среди всех команд лиги по итогам матчей за июль—август. При определении победителя команды оценивались по шести основным параметрам:

— жёлтые и красные карточки;

— зрелищность матча;

— уважение к сопернику;

— уважение к судьям;

— поведение представителей команд;

— поведение болельщиков.



Ожидается, что церемония награждения казанской команды состоится 15 сентября перед началом домашнего матча «Рубин» — «Енисей».