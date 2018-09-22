Команда Верховного суда Татарстана по мини-футболу вышла в 1/8 на спартакиаде госслужащих
Команда Верховного суда РТ по мини-футболу вышла в 1/8 спартакиады госслужащих, одержав две победы в рамках группового этапа.
Верховный суд Татарстана со счетом 4:0 обыграл команду Конституционного суда. Голы реализовали зампредседателя ВС РТ Максим Беляев, судьи Радик Адиятуллин, Ильгиз Загидуллин и Олег Соколов.
Вторую победу команда ВС РТ одержала в игре с управлением судебного департамента — 2:0. Точными бросками отметились Адиятуллин и работник аппарата Артур Бурмистров.ОбществоВластьСпорт Татарстан
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