Власти Нижнего Новгорода перекроют центр города из-за эстафеты

Власти Нижнего Новгогрода определили схему перекрытия улиц на воскресенье, 23 сентября. В этот день в центре города проведением легкоатлетической эстафеты на призы правительства Нижегородской области.

Измененная схема движение общественного транспорта будет действовать с 06:00 до 18:00, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Движение автобусов маршрутов №№19, 45, 52, 90, Т-24, Т-40, Т-45, Т-90, следующих от Зеленского съезда в направлении площади Сенной, будет организовано по площади Минина и Пожарского, улицам Пискунова, Большой Печерской и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по той же схеме.

Движение автобусов маршрутов №№40, 74, Т-60, Т-85, Т-97, Т-98, следующих от площади Свободы в направлении площади Сенной, будет организовано по улицам Варварской, Пискунова, Большой Печерской и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по улицам Большой Печерской, Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского, улице Варварской и далее — по маршрутам.

Движение автобусов маршрута №Т-31, следующих от площади Сенной в направлении площади Минина и Пожарского, будет организовано по улице Большой Печерской, Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского. В обратном направлении — по той же схеме.

Разворот автобусов маршрутов №№1, 68, Т-4, Т-31 будет организован на площади Минина и Пожарского в районе улицы Большой Покровской.

Для автобусов маршрутов №№19, 40, 45, 52, 74, 90, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45, Т-60, Т-85, Т-90, Т-97, Т-98 будут организованы в местах действующих остановочных пунктов «Речное училище», «Высшая школа экономики», «Улица Трудовая» в обоих направлениях.

Путь следования троллейбусов маршрутов №№13, 17, 31 будет временно сокращен до площади Свободы.

Кроме того, с 06:00 до 18:00 23 сентября 2018 года движение транспорта по площади Минина и Пожарского на участке от Верхне-Волжской набережной до улицы Варварской, по улице Ульянова на участке от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского, по улице Минина на участке от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского, по Верхне-Волжской набережной на участке от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского, по Георгиевскому съезду на участке от Нижне-Волжской набережной до площади Минина и Пожарского будет организовано с объездом зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам.

Городские власти предупреждают, что припаркованный в зоне проведения забега транспорт будет эвакуирован.