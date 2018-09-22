Директор по маркетингу в Иннополисе Артем Фатхуллин заявил об уходе с должности

Директор по маркетингу в Фонде развития Иннополиса Артем Фатхуллин покинет свой пост. Должность он занимал более трех лет.

«Сегодня был мой последний день в роли директора департамента городских и маркетинговых проектов @innopolis. <...> Каждый день мы продвигали, заселяли, обживали и делали Иннополис комфортным для жителей, а время летело очень быстро. Спасибо всей команде за доверие и поддержку», — написал он на своей странице в Instagram.

Ранее стало известно, что из «Иннополиса» уходит гендиректор ОЭЗ Игорь Носов.