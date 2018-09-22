Директор по маркетингу в Иннополисе Артем Фатхуллин заявил об уходе с должности
Директор по маркетингу в Фонде развития Иннополиса Артем Фатхуллин покинет свой пост. Должность он занимал более трех лет.
«Сегодня был мой последний день в роли директора департамента городских и маркетинговых проектов @innopolis. <...> Каждый день мы продвигали, заселяли, обживали и делали Иннополис комфортным для жителей, а время летело очень быстро. Спасибо всей команде за доверие и поддержку», — написал он на своей странице в Instagram.
До свидания, мой любимый город! Сегодня был мой последний день в роли директора департамента городских и маркетинговых проектов @innopolis. Это была славная охота, а 3 года и 3 месяца были действительно классными и молниеносными. Начиналось всё с маркетинга: а потом понеслось +урбанистика, +CХ и спец.проекты — каждый день новые вызовы и крутые задачи с которыми у нашей команды неплохо получалось справляться. Каждый день мы продвигали, заселяли, обживали и делали Иннополис комфортным для жителей, а время летело очень быстро. Спасибо всей команде за доверие и поддержку. Иннополис, я люблю тебя:). Небольшой FAQ и конкурс для дочитавших:)): Что дальше? На этих выходных отдохну, а со следующей недели- Москва и новый профессиональный вызов. Куда ухожу? запилю пост через неделю, а пока первому кто угадает — подарю бутылку вина:) Кто вместо меня? Нового человека не будет, вся моя команда остаётся и растет, да и я буду мысленно рядом в качестве советника мэра Иннополиса на добровольных началах:)<svg width=«50px» height=«50px» viewbox=«0 0 60 60» version=«1.1» xmlns=«https://www.w3.org/2000/svg» xmlns:xlink=«https://www.w3.org/1999/xlink»>Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Артём Фатхуллин (@artgambeat) 21 Сен 2018 в 4:41 PDT
Ранее стало известно, что из «Иннополиса» уходит гендиректор ОЭЗ Игорь Носов.ОбществоВласть Татарстан
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