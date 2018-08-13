Минфин РФ разработал законопроект об экологическом налоге

Минфин подготовил законопроект о введении экологического налога, который должен заменить платежи за выбросы, загрязняющие окружающую среду. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект предлагает установить фиксированные налоговые ставки для каждого вида воздействия на окружающую среду в зависимости от вида загрязняющего вещества (выбросы в воздух, сброс сточных вод, хранение и захоронение отходов).



Налогоплательщиками станут юридические и физические лица, деятельность которых оказывает негативное воздействие на окружающую среду. При образовании твердых коммунальных отходов плательщиками признаются операторы по обращению с такими отходами. От уплаты налога будут освобождены бюджетные учреждения.



В случае принятия поправки вступят в силу с 1 января 2020 года.



Ранее сообщалось, что в России с 2019 года удвоят экологические сборы с компаний и направят на строительство мусороперерабатывающих заводов.