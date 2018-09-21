«Ак Барс» переиграл «Нефтехимик» со счетом 2:1
Казанский «Ак Барс» обыграл на выезде нижнекамский «Нефтехимик». Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги закончился со счетом 1:2 в пользу гостей из Казани.
Шайбы в составе «барсов» забросили Алексей Потапов и Владимир Ткачев. У нижнекамцев отличился Юусо Пуустинен.
Следующий матч «Ак Барс» сыграет 24 сентября против новосибирской «Сибири», «Нефтехимик» — в тот же день против «Куньлуня».
Напомним, что 18 сентября «Ак Барс» обыграл «Торпедо» из Нижнего Новгорода со счетом 4:2.СпортХоккей Татарстан
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