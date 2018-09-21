УНИКС подписал обладателя рекорда по результативности чемпионата Китая

УНИКС подписал контракт с американским защитником Эриком Макколлумом. Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба. Соглашение с игроком подписано по схеме «1+1».

Последний сезон Макколлум провел в турецком «Анадолу Эфес», с которым выиграл Кубок Турции. В Евролиге Макколлум провел 29 матчей, в среднем набирал в среднем 14,6 очка (44,8% двухочковых, 40% трехочковых), 2,4 подбора, 2,3 передачи. В национальном чемпионате на счету защитника 17,2 очка, 2,7 подбора, 3,4 передачи в среднем за матч.

Эрик Макколлум играет на позиции разыгрывающего и атакующего защитника. Баскетболист является рекордсменом чемпионата Китая по результативности в одном матче — 82 очка за игру.