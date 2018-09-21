Китай призвал США отменить санкции, введенные из-за покупки российского оружия

Китай призвал США отменить санкции, введенные за военное сотрудничество с Россией.

По словам официального представителя китайского МИД Гэна Шуана, действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений и подрывают отношения между вооруженными силами стран.

«Мы настоятельно призываем американскую сторону немедленно исправить свои ошибки, отменить так называемые санкции, в противном случае американской стороне придется отвечать за последствия», — сказал он.

Шуан отметил, что Китай продолжит поднимать стратегическое взаимодействие с Россией на новый уровень, пишет «РИА Новости».

Напомним, накануне Министерство финансов США ввело санкции против департамента разработки оборудования Центральной военной комиссии (ДРО ЦВК) и его директора Ли Шанфу. Причиной санкций является покупка Китаем российских зенитных ракетных комплексов С-400 и истребителей Су-35 у находящегося под санкциями «Рособоронэкспорта».