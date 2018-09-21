США ввели санкции против Китая из-за покупки российских Су-35 и С-400

Министерство финансов США ввело санкции департамента разработки оборудования Центральной военной комиссии (ДРО ЦВК) и его директора Ли Шанфу.

Причиной санкций является покупка Китаем российских зенитных ракетных комплексов С-400 и истребителей Су-35 у находящегося под санкциями «Рособоронэкспорта», сообщается на сайте ведомства.

Как подчеркивают «Ведомости», это первые в современной истории «тяжелые» санкции США против китайской госкомпании.



Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин (10%) на товары из Китая в объеме $200 млрд. Они вступят в силу 24 сентября.