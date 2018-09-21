Даниил Квят подписал новый контракт

Российский гонщик, уроженец Башкирии Даниил Квят подписал контракт с автоспортивным менеджером Николя Тодтом. Об этом сам Тодт сообщил изданию Autosport, информирует Sport24.ru.

В прошлом году Даниил Квят потерял место в конюшне «Торо Россо» и зимой перешел на роль пилота «Феррари» по развитию. Однако, по слухам, россиянин вернется в «Торо Россо» на сезон-2019.



По некоторой информации, стороны уже подписали контракт. Один из пилотов команды на 2019 год должен быть объявлен на Гран-при России в Сочи, который пройдет с 28 по 30 сентября.