Суд продлил арест четырем фигурантам дела «Зимней вишни»

В Кемерово суд продлил арест четырем фигурантам дела «Зимней вишни».

По решению Центрального районного суда Кемерово руководитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев останется под стражей до 25 ноября, бывший начальник управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов — до 25 декабря.

Кроме того, Кемеровский областной суд оставил под арестом до 25 декабря еще двух фигурантов уголовного дела — руководителя и электромонтера компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием систем пожарной безопасности в здании торгового центра, Игоря Полозиненко и Александру Никитину, сообщает «Коммерсант».

Напомним, что в сентябре двенадцатым фигурантом уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» стала бывшая сотрудница Госстройнадзора Светлана Шенгерей.



Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, в том числе 41 ребенок.