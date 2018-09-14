В деле о пожаре в «Зимней вишне» появился 12-й фигурант

12-м фигурантом уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» стала бывшая сотрудница Госстройнадзора Светлана Шенгерей. Следствие просит заключить ее под стражу.

Шенгерей работала в областной инспекции под руководством Танзилии Комковой, которая также проходит обвиняемой по этому делу. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, именно новая фигурантка отвечала за проверку здания, переделанного под торговый центр из производственной площадки кондитерского комбината, и могла вместе с начальницей скрыть найденные нарушения.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, в том числе 41 ребенок. Хронология трагедии — в материалах «Реального времени».