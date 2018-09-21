Медведев уволил замминистра образования и науки Кузнецову

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил замминистра образования и науки РФ Ирину Кузнецову.



«Освободить Кузнецову Ирину Владимировну от должности заместителя министра образования и науки РФ в связи с преобразованием Министерства образования и науки Российской Федерации», — говорится в распоряжении.



Отметим, что Кузнецова занимала свой пост с 2016 года. До этого она возглавляла ФГБУ «Дирекция «Школа-2025» Министерства образования и науки РФ.

Напомним, что в мае президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым разделил Минобрнауки на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.