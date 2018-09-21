В Татарстане возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты строителям «Самара Арены»

В четвертом отделе Следственного управления Следственного комитета России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ООО «СМАРТ-Инжиниринг».

«Гражданам, чьи трудовые права были нарушены руководством указанной организации, следует обращаться в следственный отдел», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.



Уточняется, что сотрудники ООО «СМАРТ-Инжиниринг», которое занималось строительством «Самара Арены» к чемпионату мира по футболу, не получили выплаты с апреля по август 2018 года. Речь идет о сумме свыше 2 млн рублей.

Ранее на ситуацию с долгами строителям «Самара Арены» обратил внимание Минтруд. В конце августа рабочие пожаловались на невыплату зарплат губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.