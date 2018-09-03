Минтруд рассказал о задолженности строителям «Самара Арены»

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области изучило данные о выплатах зарплаты строителям, которые работали на «Самара Арене».

По данным ведомства, с июля 2016 года по июль 2018 года задолженность по заработной плате отсутствовала. Также жалобы были от строителей, трудившихся в ООО «Энергопромсервис» и ООО «СМАРТИНЖИНИРИНГ», были направлены в профильные региональные министерства, пишет 63.ru.

Напомним, ранее рабочие, занимавшиеся возведением стадиона «Самара Арена» к ЧМ-2018, пожаловались на то, что до сих пор не получили зарплату за свой труд. Обращения к врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову были опубликованы через «Твиттер». Как пишут строители, они ждут своих денег уже четвертый месяц, «отдел кадров и бухгалтерия не работают, выписку по зарплате взять нереально».