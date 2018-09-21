Минниханов встретился с послом Нидерландов в России

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Нидерландов в России Региной Вероникой Марией Джонс-Бос.

«Мы заинтересованы в развитии деловых отношений с компаниями Нидерландов», — приводит слова Минниханова пресс-служба казанского Кремля.

Встреча прошла в казанском Кремле в рамках визита делегации из Нидерландов, в которую вошли представители ряда голландских компаний, в том числе компании Tebodin (международная инжиниринговая и консалтинговая компания), компании Philips, Nuffic Neso (организация по международному сотрудничеству в области образования), компании TomTom (поставщик устройств для автомобильной и персональной GPS-навигации) и другие.

Напомним, по итогам прошлого года товарооборот Татарстана и Нидерландов достиг 2 млрд долларов, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Первое полугодие 2018 года также демонстрирует рост товарооборота в 7 процентов.

