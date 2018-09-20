Товарооборот Татарстана с Нидерландами превысил 1,3 миллиарда долларов

Товарооборот между Татарстаном и Нидерландами достиг 1,38 млрд долларов по итогам первого полугодия 2018 года. Об этом сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.



«По итогам прошлого года наш товарооборот достиг 2 млрд долларов, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Первое полугодие этого года также показывает рост в 7%», — заявила Галимова.

По ее словам, из республики экспортируются нефть, каучук, резина, минеральное топливо, органические и химические соединения. Основу импорта составляет различное оборудование.



Напомним, Галимова на брифинге рассказала об итогах поездки президента Татарстана в Сингапур, о его предстоящих встречах с руководителем «Ростеха» Чемезовым и представителем Нидерландов, а также прокомментировала скандал с ветераном Великой Отечественной войны. Подробно — в материале «Реального времени».