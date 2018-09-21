В Саратовской области появятся две новые солнечные электростанции

Фото: ГК «Хевел»

В Саратовской области заканчивается строительство двух новых солнечных электростанций — Новоузенской СЭС мощностью 15 МВт и Орлов-Гайской СЭС мощностью 10 МВт.

Возведение объектов находится на заключительной стадии. На станциях завершен монтаж солнечных модулей и начинается установка инверторного оборудования. Инвестором и генеральным подрядчиком проекта выступает группа компаний «Хевел».

Планируется, что 1 декабря этого года станции начнут отпуск солнечной электроэнергии в сеть, рассказали в пресс-службе министерства промышленности и энергетики Саратовской области.

Добавим, прогнозная годовая выработка второй очереди Орлов-Гайской CЭС составляет 9,5 гигаватт-час, а Новоузенской — 14 гигаватт-час. Этого объема электроэнергии будет достаточно для электроснабжения 20 тысяч домохозяйств в течение года.

Напомним, самая мощная солнечная электростанция в РФ за год выработала 76,5 миллиона киловатт-часов энергии.