В КПРФ назвали ложью информацию о подкупе избирателей на выборах в Приморье

Первый секретарь отделения КПРФ в Приморье, депутат Заксобрания Приморского края Анатолий Долгачев заявил, что информация о подкупе избирателей на выборах губернатора Приморья является ложью.



По его словам, вся избирательная кампания кандидата от КПРФ Андрея Ищенко обошлась примерно в три миллиона рублей, а не в 40. Он также отметил, что инвесторов у Ищенко не было, передает информагентство «Политика Сегодня».

Ранее секретарь избирательной комиссии Приморья Наталья Камаева рассказала, что в адрес комиссии поступило 152 жалобы. Большинство сообщений о подкупах и подвозах были направлены на кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. Однако ни один из случаев не был подтвержден правоохранительными органами.