Избирком Приморья получил большинство жалоб о подкупах на кандидата от КПРФ

Большинство жалоб о подкупах и подвозах (80%), которые получила избирательная комиссия Приморского края, направлены на кандидата от КПРФ Андрея Ищенко.

По словам секретаря избирательной комиссии Приморья Натальи Камаевой, на сегодняшний день зарегистрировано 152 жалобы. В том числе 117 от избирателей.



Свидетели подкупов утверждают, что за голос, отданный за кандидата от коммунистов, платили от 300 до 1500 рублей, передает polit.info.

Пока ни один из случаев не был подтвержден правоохранительными органами.



Напомним, что ЦИК РФ рекомендовала признать недействительными выборы в Приморье. Решение было принято после скандала с «вбросами». Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре.

