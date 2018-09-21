Новости промышленности

14:36 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Завод в Зеленодольске начнет серийное производство «умных» холодильников с 2020 года

13:48, 21.09.2018
Завод в Зеленодольске начнет серийное производство «умных» холодильников с 2020 года
Фото: pixnio.com

Предприятие POZIS (входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») в Зеленодольске начнет серийное производство умных холодильников с технологиями интернета вещей в 2020 году. Холодильник сможет самостоятельно отслеживать наличие продуктов, их сроки годности и делать заказы в интернет-магазинах.

«За счет новинок предприятие планирует выйти с 2021 года на рекордные объемы поставок — порядка 600 тыс. устройств в год», — цитирует ТАСС главу «Ростеха» Сергея Чемезова.

Для серийного производства завод реализует инвестпроект стоимостью 2 млрд рублей. При этом холодильник в ближайшие месяцы выйдет на испытания.

Ранее сообщалось, что Чемезов открыл центр специального машиностроения на заводе POZIS.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты