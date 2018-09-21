Завод в Зеленодольске начнет серийное производство «умных» холодильников с 2020 года

Предприятие POZIS (входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») в Зеленодольске начнет серийное производство умных холодильников с технологиями интернета вещей в 2020 году. Холодильник сможет самостоятельно отслеживать наличие продуктов, их сроки годности и делать заказы в интернет-магазинах.



«За счет новинок предприятие планирует выйти с 2021 года на рекордные объемы поставок — порядка 600 тыс. устройств в год», — цитирует ТАСС главу «Ростеха» Сергея Чемезова.



Для серийного производства завод реализует инвестпроект стоимостью 2 млрд рублей. При этом холодильник в ближайшие месяцы выйдет на испытания.



Ранее сообщалось, что Чемезов открыл центр специального машиностроения на заводе POZIS.