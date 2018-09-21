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По пути в Челны пропала фура с одеждой и обувью на 8 миллионов рублей

13:31, 21.09.2018
По пути в Челны пропала фура с одеждой и обувью на 8 миллионов рублей
Фото: realnoevremya.ru

Фура с брендовой одеждой и обувью на 8 млн рублей пропала по пути из Москвы в Набережные Челны. В МВД проводят проверку.

На территории торгово-ярмарочного комплекса на Тихорецком бульваре товар погрузили в фуру «Ивеко», после чего водитель направился в Татарстан. В условленный срок по месту назначения фура не прибыла, связи с водителем нет, пишет агентство «Москва».

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Происшествия Татарстан
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