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Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» получили ключи от квартир

13:19, 21.09.2018 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» получили ключи от квартир
Фото: Олег Тихонов

88 семей нефтехимиков получили ключи от квартир в двух новостройках на улице Корабельная 49-го микрорайона. 49 семей улучшили жилищные условия по программе социальной ипотеки, еще 39 — по дополнительной программе жилищного строительства для сотрудников группы компаний «ТАИФ».

Все квартиры сданы в чистовой отделке — с межкомнатными и входными дверями, пластиковыми окнами, сантехникой и системой пожаротушения. Каждая квартира оборудована счетчиками учета воды, газа, электроэнергии и регуляторами тепла, сообщается на сайте предприятия.

Общество Татарстан
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