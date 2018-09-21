Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» получили ключи от квартир

Фото: Олег Тихонов

88 семей нефтехимиков получили ключи от квартир в двух новостройках на улице Корабельная 49-го микрорайона. 49 семей улучшили жилищные условия по программе социальной ипотеки, еще 39 — по дополнительной программе жилищного строительства для сотрудников группы компаний «ТАИФ».

Все квартиры сданы в чистовой отделке — с межкомнатными и входными дверями, пластиковыми окнами, сантехникой и системой пожаротушения. Каждая квартира оборудована счетчиками учета воды, газа, электроэнергии и регуляторами тепла, сообщается на сайте предприятия.