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Женщинам разрешат работать машинистами и водителями большегрузов

13:00, 21.09.2018
Женщинам разрешат работать машинистами и водителями большегрузов
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Министерство труда и социальной защиты снимет ограничения для женщин на работы в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте, работы в качестве водителей большегрузных автомобилей и машинистов спецтехники.

«Принятие актуализированного перечня работ расширит возможности женщин на трудоустройство и обеспечит справедливые условия труда. Соответствующий приказ будет подписан в ближайшее время», — цитирует ТАСС главу министерства Максима Топилина.

По его словам, в настоящее время Минтруд ведет работу по пересмотру действующего перечня из 456 запрещенных для женщин профессий.

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