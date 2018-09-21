Женщинам разрешат работать машинистами и водителями большегрузов

Министерство труда и социальной защиты снимет ограничения для женщин на работы в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте, работы в качестве водителей большегрузных автомобилей и машинистов спецтехники.



«Принятие актуализированного перечня работ расширит возможности женщин на трудоустройство и обеспечит справедливые условия труда. Соответствующий приказ будет подписан в ближайшее время», — цитирует ТАСС главу министерства Максима Топилина.

По его словам, в настоящее время Минтруд ведет работу по пересмотру действующего перечня из 456 запрещенных для женщин профессий.

