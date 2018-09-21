Иван Сиденков и Игорь Федотов обслужат кубковые матчи «Рубина» и «Уфы»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/16 финала Олимп — Кубка России, сообщает официальный сайт РФС.

Матч «Химки» — «Рубин» 26 сентября обслужит судья Иван Сиденков (Санкт-Петербург). Его ассистенты — Антон Кобзев (Москва) и Варанцо Петросян (Ростов); инспектор — Александр Колобаев (Москва).

Москвич Игорь Федотов будет главным арбитром в поединке «Нижнего Новгорода» и «Уфы». Его помощники на бровке — Алексей Линкин (Воронеж) и Дмитрий Серебряков (Химки). Инспектор этого матча — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

Два судьи из Уфы (Артур Зайнагутдинов) и Казани (Наиль Сейфетдинов) помогут на матче «Тамбов» — «Крылья Советов», главным арбитром является Николай Волошин (Смоленск).





