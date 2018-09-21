Вячеслав Быков: «Двухочковая система в КХЛ, пусть и искусственно, уравняет команды. Главное, чтобы не хитрили»

В эксклюзивном интервью «Реальному времени» новый тренер-консультант академии «Ак Барса» Вячеслав Быков поделился мыслями о том, за счет чего российский хоккей вновь может стать конкурентным.

— Согласны, что в нынешнем сезоне КХЛ вновь задышала? Снова появилась конкуренция, усилился Восток.

— Всегда интересно, когда есть противостояние. Только тогда есть рост и хоккей развивается. Переход на двухочковую систему, пусть даже искусственно, создает определенный прецедент. Не дает возможности соперникам, пусть даже сильным, уходить слишком далеко в таблице. Всегда остается надежда догнать. Это первое.

Второй момент: пробуют создать жесткий потолок зарплат. То есть теперь уже нужно иметь искусного спортивного менеджера, который будет сочетать в команде разные амплуа, не нарушая при этом зарплатную ведомость. Освобождаться будут дорогостоящие игроки, которые будут искать другие клубы. То есть команды начнут уравниваться по мастерству. Потому что ты уже не сможешь держать в одной команде всех лучших игроков. Но, опять же, только если все будут выполнять эти условия, а не хитрить. Это второй момент.

Следующее: правильная работа с молодежью даст возможность подпитывать команды талантливыми игроками, и зарплатная ведомость тоже может уменьшаться. А это уже экономия. Здесь все взаимосвязано. Но все это будет работать, только если вести правильную политику. А это уже искусство.

— Я правильно понял, что вы положительно отнеслись к переходу на «двухочковую систему»?

— Раз пока в финансовом плане есть большая разница между богатыми и остальными клубами, то, конечно, первые получают некоторое преимущество. И вот за счет искусственного уравнения отрыв команд не получается большим. Все равно есть возможность и надежда достать лидеров в таблице. А это влияет на мотивационную составляющую менее богатых команд.

— Что касается богатых команд: сейчас не на своем уровне выступает «Ак Барс». И СКА уже не выглядит так мощно, как в последние года четыре. Как считаете, с чем это связано?

— Сейчас же только начало чемпионата. У нас есть система плей-офф, а регулярный чемпионат — это своего рода подготовка к основному состязанию. Сейчас идет рабочий процесс, и я не думаю, что стоит на это смотреть. Иногда проблемы выявляются на старте и дают возможность прогрессировать. Если ты видишь проблему, то это первый шаг к тому, чтобы проанализировать и понять, что ты должен сделать, чтобы развиваться. С тем ресурсом игроков, который есть у этих команд, я бы не стал так критично смотреть на результаты в начале сезона.