На башкирском этапе Кубка России лидирует «Нова»

На Кубке России среди мужских команд после трех игровых дней в подгруппе, игры которой принимает Стерлитамак, лидерство захватила «Нова». Накануне действующий чемпион России выиграл у уфимского «Урала» в трех партиях — 3:0.

В этот же день новокуйбышевская «Нова» выиграла у стерлитамакского «Тархана» в тех же трех сетах, а челябинское «Динамо» смогло отобрать лишь одну партию у оренбургского «Нефтяника» — 1:3.

С 8 очками «Нова» идет первой, «Зенит» с 6 очками — вторым, третье место у «Урала» (5 очков).



Заключительные игры башкирского тура пройдут в ближайший уикенд. В субботу, 22 сентября, «Урал» сыграет с новокуйбышевской «Новой» (начало в 17.00), «Зенит» с «Динамо», а «Тархан» с оренбургским «Нефтяником». В воскресенье, 23 сентября, состоится башкирское дерби — «Урал» против «Тархана».