Казанский «Зенит» обыграл уфимский «Урал» в Кубке России

Казанский «Зенит» победил уфимский «Урал» в матче предварительного этапа Кубка России.

Встреча прошла в Стерлитамаке и завершилась победой казанского клуба со счетом 3:0 (25:19, 25:18, 27:25).



Отметим, что «Зенит» сейчас играет без шести игроков, выступающих за свои сборные на чемпионате мира в Италии и Болгарии.



После трех игр «Зенит» идет на первом месте в группе 1, имея в своем активе 6 очков. «Урал» занимает третью позицию с пятью очками.

Следующий матч «Зенит» проведет 22 сентября против челябинского «Динамо».

В прошлом матче предварительного этапа Кубка России казанский «Зенит» «всухую» уступил «Нове».