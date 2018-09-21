В России зафиксировали рост политического насилия

С сентября 2014 года по сентябрь 2018 года в России зафиксировали 209 нападений на гражданских активистов, политиков и журналистов. При этом число нападений растет ежегодно.



В 2015 году зарегистрирован 21 факт угроз и нападений, в 2016 году — 35, в 2017 году — 77, а за неполный 2018 год — более 80 (с учетом избиений участников массовых акций протеста в ряде городов России), следует из доклада юридической службы «Апология протеста» (проект Международной правозащитной группы «Агора»).

Самыми опасными регионами для гражданской активности стали Москва (52 случая), Санкт-Петербург (23) и Краснодарский край (15). При этом не менее пяти случаев были зафиксированы в Нижегородской, Воронежской, Новосибирской, Челябинской, Свердловской, Кемеровской областях и Ставропольском крае.

Ранее «Агора» прогнозировала усиление преследований за самостоятельное толкование событий прошлого. Подробно — в материале «Реального времени».