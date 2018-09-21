«Автодор» сыграл вничью на поле соперника на старте Лиги чемпионов

Благодаря трехочковому Младжана за 4 секунды до сирены «Фрибург» вырвал ничью у «Автодора» в домашнем матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (89:89), сообщает пресс-служба саратовского баскетбольного клуба.

Главный тренер «Автодора» Сергей Мокин дал оценку прошедшему поединку:



— К сожалению, не смогли подойти к стартовому поединку мобилизованными, вышли на площадку спустя рукава и откровенно провалили дебют. С первых же секунд отдали инициативу и позволили хозяевам при горячей поддержке трибун почувствовать свою игру. В результате уже к середине первой четверти уступали с разницей в 16 очков. Большое внимание на предматчевом разборе уделяли конкретно Младжану. Много говорили о том, что защитник «Фрибурга» хорошо атакует с дистанции с отклонением, но все равно позволили ему набрать 24 очка и забросить 5 из 9 трехочковых (включая дальнее попадание, сравнявшее счет). В то же время благодарен ребятам за то, что сумели собраться, проявить характер и уже к большому перерыву достать соперника.

Мы предполагали, что в Швейцарии предстоит сложный матч. Все-таки «Фрибург» — чемпион своей страны, неделю назад на равных сражавшийся с «Канту» и имеющий в своем составе качественных легионеров и «сборников». Теперь все решится в ответной встрече в Саратове. Убежден, что мы обязаны побеждать швейцарцев и проходить в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов, иначе грош нам цена. Очень рассчитываем на поддержку болельщиков, — сказал наставник.

