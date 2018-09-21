Уфимский «Толпар» вновь уступил «Стальным Лисам» в одну шайбу

Уфимский «Толпар» провел свой второй домашний матч против магнитогорских «Стальных Лисов» в рамках регулярного чемпионата МХЛ сезона 2018/19. И на этот раз, открыв счет, хозяева льда не удержали преимущества.

Ильдар Абдеев на первых секундах второго периода использовал большинство уфимской команды — 1:0.

Гости отыгрались через 8 минут усилиями Максима Мишакова, а Байрас Абдуллин вывел «лисов» вперед уже через две с небольшим минуты — 1:2.

Николай Сытый на 49-й минуте вновь использовал численное преимущество — 2:2. Но ошибка на 57-й минуте перечеркнула все старания уфимцев — 2:3, второе поражение после шести побед кряду.

26—27 сентября «Толпар» дома примет «Кузнецких Медведей».

