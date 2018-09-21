Объем «свободных денег» россиян в августе снизился почти на 13% — аналитики

Объем «свободных денег» россиян в августе 2018 года сократился на 12,9% по сравнению с июлем. В денежном выражении показатель снизился с 27,1 тыс. рублей до 23,6 тыс. рублей.

Индекс «свободных денег» рассчитывают из разницы между доходами россиян и их необходимыми тратами, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследование «Ромира».

Так, в городах-миллионниках значение индекса в августе уменьшилось на 12,6%, до 30,5 тыс. рублей. В городах с числом жителей от 500 тыс. до 1 млн индекс снизился на 16,1%, до 24 тыс. рублей. В городах с населением 100—500 тыс. человек объем «свободных денег» сократился на 10,1%, до 16,9 тыс. рублей.

Напомним, средний чек в ПФО за месяц снизился на 3,7% до 415 рублей. Такую же тенденцию можно проследить еще в семи округах России.