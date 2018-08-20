Средний чек в Приволжском федеральном округе за месяц снизился на 3,7% до 415 рублей

Средний чек в Приволжском федеральном округе за месяц снизился на 3,7% до 415 руб. Такую же тенденцию можно проследить еще в семи округах России.

На спад торговля идет уже четвертый месяц подряд. При этом, по данным аналитиков, проблемы с продажами есть во всех сферах, кроме традиционной, говорится в сообщении «Ромира».

Так, средний чек по России достиг минимальных показателей за 2 года и составил 496 рублей. По сравнению с июнем его значение уменьшилось на 3,3%.

Показатель вырос только в одном округе — Северо-Кавказском. Увеличение индекса здесь составило 92 рубля или более 15%.



Напомним, в России в январе 2018 года размер среднего чека в магазинах составлял около 675 рублей, что, наоборот, на 31% больше показателя июля прошлого года.