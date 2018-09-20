Пранкерам Лексусу и Вовану запретили въезд на Украину
Служба безопасности Украины запретила въезд в страну двум российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову, известным, как Вован и Лексус.
Как сообщает украинское издание «Факты» со ссылкой на заявление СБУ, решение о запрете было принято еще в июле. Обоим пранкерам запрещен въезд на три года.
Ранее Лексус рассказал в интервью«Реальному времени» о розыгрышах первых лиц, связях с ФСБ и роли телефонных розыгрышей в информационной войне.Общество
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