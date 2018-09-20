«Рубин» подписал трехлетний контракт с защитником Калининым

Футбольный клуб «Рубин» на официальном сайте объявил о подписании контракта с 22-летним защитником Игорем Калининым. Игрок будет выступать за казанцев под 12-м номером.

Контракт с Калининым заключен сроком на 3 года. Ранее он с середины августа проходил просмотр в казанском клубе, но официальный договор был заключен только сегодня.

До «Рубина» Калинин выступал за украинские клубы «Ильичёвец», «Заря», «Звезда», а также за астраханский «Волгарь» и «Краснодар». В казанский клуб игрок перешел в статусе свободного агента.

Напомним, следующий матч в чемпионате России «Рубин» проведет в Туле против местного «Арсенала». Встреча состоится в субботу, 22 сентября, в 16.30 по мск.