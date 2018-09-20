В Оренбуржье родился жеребенок от выпущенной Путиным в заповедник лошади

В Центре реинтродукции лошади Пржевальского в Оренбуржье родился жеребенок в первой из завезенных группе лошадей. Именно эту гаремную группу выпускал на территорию заповедника президент России Владимир Путин в 2016 году.

Мать новорожденного Лаванда приехала в заповедник из Франции в октябре 2015 года в составе группы из шести особей, которые были переданы в страну Ассоциацией по лошади Пржевальского ТАХ. Они являются уроженцами полурезервата Ле Вилларе, расположенного во французском национальном парке Севенн.

Жеребенку по сложившейся в заповеднике традиции дали сарматское имя — Азарм, что в переводе означает «направляющая десница». Примерный вес малыша составил 25-30 килограммов.

Добавим, всего за три года в Центр реинтродукции лошади Пржевальского на участок «Предуральская степь» заповедника «Оренбургский» было осуществлено три транспорта животных: один из Франции и два из Венгрии. В настоящий момент на территории заповедника обитает 38 лошадей Пржевальского.

Напомним, ранее в Оренбуржье жеребенок лошади Пржевальского впервые в России родился в естественных условиях.