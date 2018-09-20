Экс-кандидата в президенты Франции Ле Пен направили на психиатрическую экспертизу

Суд Нантера направил на прохождение психиатрической экспертизы лидера французской партии «Национальное объединение» и бывшего кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен.

Поводом послужило ее сообщение в Twitter 16 декабря 2015 года, в котором содержатся фотографии казней «Исламского государства» ( запрещенная в России террористическая организация).

«За осуждение ужасов ИГ в Twitter «правосудие» назначает мне психиатрическую экспертизу! Как далеко они зайдут?!» — написала Ле Пен в Twitter.



Экспертизе предстоит выяснить, повлияло ли на публикацию возможное психическое или нейропсихическое расстройство.

Напомним, что в прошлом году Ле Пен участвовала в президентских выборах во Франции. Она вышла во второй тур, где проиграла Эммануэлю Макрону.

