Экс-кандидата в президенты Франции Ле Пен направили на психиатрическую экспертизу
Суд Нантера направил на прохождение психиатрической экспертизы лидера французской партии «Национальное объединение» и бывшего кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен.
Поводом послужило ее сообщение в Twitter 16 декабря 2015 года, в котором содержатся фотографии казней «Исламского государства» ( запрещенная в России террористическая организация).
«За осуждение ужасов ИГ в Twitter «правосудие» назначает мне психиатрическую экспертизу! Как далеко они зайдут?!» — написала Ле Пен в Twitter.
Экспертизе предстоит выяснить, повлияло ли на публикацию возможное психическое или нейропсихическое расстройство.
Напомним, что в прошлом году Ле Пен участвовала в президентских выборах во Франции. Она вышла во второй тур, где проиграла Эммануэлю Макрону.
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